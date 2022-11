Le clap de fin pour les Bleues. Battue par la Norvège ce vendredi soir (28-20) en demi-finale de l'Euro, l'équipe de France d'Olivier Krumbholz a dit logiquement adieu à son ambition de titre. Trop forte, trop puissante, la meilleure équipe du monde n'a laissé aucun espoir à Estelle Nze-Minko et ses coéquipières à Ljubljana. C'est la troisième fois en quatre tournois que les Tricolores trébuchent quand elles croisent la bande de l'inoxydable Katrine Lunde (42 ans).

"On savait que ça allait être un match difficile, a reconnu cette dernière au micro de beIN Sports. On était confiantes avant le match, sans se mettre trop de pression. Le scénario du match est fou, ça allait à 200 à l'heure, on reçoit vite des sanctions qui obligent à courir après le score alors qu'on fait des bonnes choses. On rate des choses inhabituelles. Puis la course infernale après le score s'est lancée... Le score ne reflète pas le match."

L'écart n'a pas trop d'importance pour nous

De son côté, Olivier Krumbholz a regretté la "mauvaise deuxième mi-temps" de son équipe. "L'écart n'a pas trop d'importance pour nous, a réagi le sélectionneur des Bleues. On a eu énormément de déchet technique en deuxième période, particulièrement en attaque. En défense, nous avons fait un match correct mais pas au niveau de ce qu'on sait faire (...) Comment expliquer ces erreurs ? La valeur de l'adversaire, déjà. C'est une grande équipe. Mais nous, on était moins bien. Plus le temps passait, plus le jeu se dégradait." Forcément déçu par cet épilogue sans appel mais douloureux, Krumbholz espère désormais aller chercher une médaille de bronze face au Monténégro dimanche pour le match de la 3e place.

"Il va falloir digérer assez vite, a-t-il annoncé. Il faut retrouver notre jeu, nous sommes capables de faire mieux que ça. Il faut retrouver de la fluidité en attaque et retrouver de la sérénité. On aura vraiment à coeur d'avoir cette médaille." "On va tout faire pour la remporter, le prochain match arrive vite. On va vraiment tout donner", a embrayé Estelle Nze-Minko, déjà remontée à bloc avant cette petite finale.

Il faudra que ses troupes suivent le mouvement, au risque de vivre une nouvelle déception. Reste donc une médaille à sauver dimanche : un bronze à collectionner pour perpétuer leur série insensée. Excepté l'accident de Kumamoto au Mondial 2019, les handballeuses tricolores ne sont jamais revenues bredouilles d'un tournoi depuis les Jeux Olympiques 2016.

