Paris et Nîmes se partagent le fauteuil de leader. Le club de la capitale a parfaitement entamé sa saison à domicile en battant Nantes 32-29 mercredi pour la 2e journée de Starligue, tandis que Nîmes s'est imposé contre Montpellier dans le derby du Sud.

Avant d'ouvrir sa page européenne de la saison 2019-2020, samedi soir à Zagreb, le PSG devait d'abord se défaire d'un de ses concurrents directs dans sa quête d'un sixième titre de champion de France consécutif. C'est chose faite, notamment grâce à un Mikkel Hansen impérial, encore une fois (9 buts).

Le PSG, qui n'a plus connu la défaite dans son antre de Coubertin depuis juin 2017 (contre... le HBC Nantes), a toutefois été bien dérangé par le HBC mercredi soir. Car, à la pause, le score était encore contenu (18-16), grâce notamment aux solutions offertes par le pivot nantais Senjamin Buric, souvent trouvé (4 buts à la pause). Mais l'indiscipline du HBC lui a coûté cher : les exclusions pour deux minutes infligées en première période à Minne, Rivera et Cavalcanti (qui sortira sur carton rouge peu après le retour des vestiaires) ont mis en difficulté la défense nantaise, dépassée par la puissance des pivots parisiens et par la justesse de leur maître à jouer, Hansen (déjà 7 buts à la pause).

Les Parisiens prennent peu à peu les devants, portés par la hargne - parfois débordante, à l'image de son exclusion - de Gudjon Sigurdsson, auteur de six buts. Après son 500e but en championnat (31e), une autre réalisation de l'intenable Luka Karabatic permettra aux Parisiens de compter jusqu'à cinq buts d'avance (50e), et de finir par s'imposer tranquillement.

Le derby du sud pour Nîmes

L'autre affiche de la soirée, le bouillant derby languedocien entre Nîmes et Montpellier au Parnasse, s'est révélé plus tendu que prévu. Michaël Guigou (4 buts), qui a quitté l'Hérault pour le Gard cet été, et surtout le portier Rémi Desbonnet, auteur de 19 arrêts à 53%, ont permis à Nîmes, pourtant pas favori, de l'emporter sur le fil contre un des prétendants au titre, 25-24. Dans les autre rencontres, Tremblay n'a fait qu'une bouchée de Toulouse (31-22), tandis que Istres et Dunkerque se sont tous deux imposés par quatre buts d'écart, respectivement à Saint-Raphaël (33-29) et à domicile contre Ivry (26-22). Chartres a dominé Créteil, mais de justesse (27-26).

Le PSG, invaincu après deux journées, partage la première place du classement avec Nîmes, deux fois vainqueur lui aussi, avant la rencontre entre Chambéry et Aix-en-Provence jeudi soir (20h45), en clôture de la 2e journée.