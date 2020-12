"On a fait un match complet avec beaucoup d'engagement. Je suis satisfait de la manière et du résultat", s'est réjoui l'entraîneur héraultais Patrice Canayer. "Aujourd'hui on marque des points, on avance, c'est très bien comme ça", a-t-il ajouté. Dans le même temps, Limoges a cédé sa place de dauphin en s'inclinant (35-30) logiquement à St Raphaël, 7e au classement.