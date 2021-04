Le PSG entre encore plus dans l'histoire du championnat de France. Le club de la capitale, vainqueur sans forcer d'Istres (39-26) en match en retard mardi à Coubertin, a repris quatre points d'avance en tête de la Starligue sur son dauphin Montpellier qu'il recevra dans quatre jours. Mais surtout, le PSG a enchaîné une 20e victoire en Starligue, et bat le record effectué en 2011-2012 par les Montpelliérains (19 succès).

A Coubertin, le sextuple champion de France en titre a toujours fait la course en tête. Et si Istres lui a tenu la dragée haute pendant les deux tiers du premier acte, les coéquipiers de Mikkel Hansen ont appuyé sur l'accélérateur pour atteindre le repos avec cinq longueurs d'avance (19-14). Nedim Remili, le meilleur marqueur parisien, a contribué à hauteur de cinq buts dans ces 30 premières minutes. L'écart s'est ensuite creusé inexorablement en faveur du PSG, pour atteindre 11 buts (30-19 à 47e minute) et culminer à 13 au coup de sifflet final. Après cette défaite, Istres reste 13e avec cinq longueurs d'avance sur Ivry, le dernier relégable.

Championnat D1 Nantes concède le nul à Toulouse et cède du terrain 10/04/2021 À 18:02

Championnat D1 Montpellier revient à deux points du PSG 06/04/2021 À 20:29