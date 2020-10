Solide en première période, mais fébrile en deuxième, Nîmes s'est imposé au bout du suspense à Toulouse 29-28 et a repris provisoirement la tête du Championnat de France, vendredi lors de la deuxième journée. Victorieux en ouverture du promu Limoges, l'USAM, 3e du dernier exercice, s'est d'abord montré impressionnant lors du premier acte, porté par O'Brian Nyateu et Mohammad Sanad. Cinq points d'avance à la pause (15-10) et même jusqu'à sept en début de deuxième période.