Même loin de la capitale: après s'être imposé sur le buzzer à Montpellier dimanche (34-33), ils n'ont cette fois laissé aucune chance à l'équipe de Thierry Anti. Les Aixois ont tenu tête dix minutes (4-4) aux Parisiens qui leur ont infligé ensuite un cinglant 6-0 pour se détacher à 10-4 (17e).

Avec 17-10 à la pause, le suspense n'était plus que très relatif dans ce choc entre le leader et son premier poursuivant. Après huit succès en autant de journées, le PSG survole le championnat et compte déjà cinq points d'avance sur Nantes, désormais deuxième devant Aix.

Adama Keïta était intenable

Avec ce matelas, difficile d'imaginer un neuvième titre national lui échapper. Même après seulement un mois et demi de compétition. Lors des trois derniers exercices, jamais le club de la capitale n'a lâché plus de trois points dans une saison.

Sur le parquet, les joueurs parisiens partageaient le sentiment d'avoir fait un grand pas vers un nouveau sacre : "En gagnant, on savait qu'on prenait une vraie option sur la première place", a livré l'arrière gauche Elohim Prandi au micro de BeIn Sports. L'ailier gauche Adama Keïta, formé au club, a été le principal danger côté PSG avec 8 buts.

