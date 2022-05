Les handballeurs du Paris Saint-Germain se sont imposés ce dimanche sur le parquet de la Dunkerque (24-37), remportant ainsi leur 24e victoire en autant de rencontres de Liqui Moly StarLigue, nouveau nom du championnat de France depuis cette saison. Ce nouveau succès rapprochent un peu plus les Parisiens d'un huitième sacre consécutif. A six matches de la fin du championnat, et avec donc 12 points encore à distribuer, le PSG compte 48 points, le maximum possible, soit 11 points d'avance sur le deuxième Nantes (37pts), battu samedi soir dans sa salle par Aix (3e, 36pts).

Les Parisiens, qui recevront Montpellier vendredi prochain à Coubertin, peuvent ainsi s'assurer le gain d'un neuvième titre de champions de France dès ce match en cas de nul, puisqu'ils ont la différence de buts favorable sur le club nantais, qu'ils ont battu à deux reprises cette saison (30-29 et 34-28). Paris deviendrait alors le deuxième club le plus titré de l'histoire du handball français, derrière les 14 titres de Montpellier.

Ad

Championnat D1 La course à la Ligue des champions relancée : Nantes tombe devant Aix IL Y A 21 HEURES

Championnat D1 Coup dur pour Montpellier : Porte absent trois à quatre semaines 27/04/2022 À 16:59