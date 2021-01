Ce sera donc une finale 100% scandinave. Le Danemark, champion du monde en titre, s'est défait de l'Espagne (35-33) ce vendredi soir en demi-finales du Championnat du monde pour rejoindre la Suède, victorieuse de la France un peu plus tôt. C'est la seconde d'affilée pour le Danemark et la première depuis 20 ans pour la Suède. Le match pour la troisième place (dimanche 14H30) opposera l'Espagne, double championne d'Europe en titre (2018, 2020), à la France, vice-championne olympique 2016 et championne du monde 2017, impuissante vendredi après-midi face à la Suède (32-26) en demies.