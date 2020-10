" Le serpent de mer est ressorti. C'est quelque chose qui était dans une sphère privée, entre lui et moi, et qui aurait dû y rester , s'est défendu l'actuel manager général de la haute performance à l'Agence nationale du sport dans un entretien accordé à L'Equipe . Mon livre s'appelle "Le règne des affranchis". C'était une référence au titre. L'idée étant que quand on libère les joueurs, on libère des esclaves, ils peuvent dominer le monde . On parle de quelqu'un à qui j'ai donné les clés de l'équipe de France, que j'ai installé à la place de sélectionneur. Si j'avais eu la moindre animosité ou des sentiments racistes à son égard ..."

Double médaillé d'or olympique (2008 et 2012), triple champion du monde et d'Europe (2009, 2011 et 2015 - 2006, 2010 et 2014), Claude Onesta avait sollicité Didier Dinart pour devenir son adjoint en 2013. Trois ans plus tard, l'ancien joueur de Montpellier et du PSG prenait le flambeau et devenait champion d'Europe en 2017. Son règne a cependant duré moins de quatre ans. Après l'élimination des Bleus lors du premier tour du dernier championnat d'Europe 2020, Didier Dinart a été remplacé par son adjoint Guillaume Gille.