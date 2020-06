HANDBALL - Vendredi, France tv sport dévoilait que Didier Dinart, ancien sélectionneur des Bleus, avait confié avoir eu le sentiment d'avoir été "jeté comme un Kleenex" par la Fédération française de handball après l'élimination au premier tour de l'Euro 2020. Dans un post publié sur Facebook samedi, Dinart a assuré ne pas avoir donné d'interview.

Didier Dinart regretterait-il ses propos ? Dans une interview accordée à France tv sport, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball, évincé après le fiasco de l'Euro 2020, se montrait amer envers la Fédération et estimait avoir été "jeté comme un Kleenex". Sur Facebook samedi, Dinart a affirmé ne jamais les avoir tenus.

"Je tenais à vous assurer que je ne me reconnais pas dans les affirmations d’un article publié vendredi. Je n’ai rencontré aucune chaîne de télévision, je n’ai donné aucune interview. (...) Je trouverais irrespectueux, dans cette période de crise sanitaire et économique, de me plaindre sur mon cas personnel. Cela ne correspond pas à mes valeurs", écrit ainsi l'ancien entraîneur des Bleus.

Dans cette interview, Dinart regrettait le virement opéré par la Fédération : "Je m'étonne du traitement qui m'a été réservé. On me confirme dans un premier temps au lendemain de notre élimination. La veille de mon éviction, sur un plateau de télévision, on me renouvelle ce soutien et le lendemain, j'apprends par la voix de mon adjoint que je ne suis plus l'entraîneur des Bleus. J'ai un peu le sentiment d'avoir été jeté comme un Kleenex, après 23 ans passés à servir l'équipe de France comme joueur puis entraîneur adjoint puis finalement coach principal."

