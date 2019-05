Montpellier a réalisé la très bonne opération de cette 24e journée. Grâce à leur victoire ce jeudi face à Nantes (26-25), leur concurrent direct pour la deuxième place du championnat, les Montpelliérains ont consolidé leur place de dauphin du PSG. A deux matches du terme de la saison, le MHB possède deux points d'avance sur Chambéry et quatre sur Nantes. Les Montpelliérains ont l'avantage au goal-average particulier et un calendrier facile pour conclure avec des matches contre les deux derniers du classement, Cesson-Rennes et Pontault-Combault.

Fin de saison haletante

Nantes va devoir maintenant lutter et compter sur un faux-pas de Chambéry pour finir sur le podium et ainsi entretenir ses chances de participer à la prochaine Ligue des champions. Seul le champion, le Paris Saint-Germain, titré depuis dix jours, est assuré d'en être. Deux autres tickets seront attribués par la Fédération européenne (EHF) en fonction de critères sportifs et aussi extra-sportifs (budget, salle, histoire, etc).

Longtemps deuxièmes, les Nantais ont craqué à l'abord de la dernière ligne droite. Leur défaite à Montpellier était leur troisième d'affilée après Nantes et Nîmes, les deux fois à domicile.

A l'Arena, dans cette affiche qui était aussi celle de la finale de la Ligue des champions l'an passé, les deux rivaux se sont tenus la plupart du temps à un but d'écart. Montpellier est passé définitivement devant à cinq minutes de la fin. Le capitaine Valentin Porte a été le meilleur joueur du match avec 5 buts, comme le Nantais David Balaguer.