Kiel au septième ciel. Huit ans après, le club Allemand a retrouvé le sommet de l’Europe, au terme d’une finale de très haut niveau face au FC Barcelone (33-28). Avec un Nicklas Landin stratosphérique dans les buts, une force collective insubmersible des deux côtés du terrain, les coéquipiers de l’ancien joueur du PSG Sander Sagosen ont muselé et fait déjouer le Barça, qui devra lui aussi attendre six mois de plus pour espérer obtenir son dixième titre en Ligue des champions.