Après la déception de sa demi-finale perdue face au FC Barcelone, le PSG a relevé la tête. Vainqueur de Veszprem lors de la "petite finale" (26-31), les coéquipiers de Mikkel Hansen ont livré, après un départ en mode diesel, un match sérieux et appliqué pour terrasser facilement les Hongrois. Avec de bonnes prestations d’Elohim Prandi et de Yann Genty, le PSG finit sur le podium pour la quatrième fois en quatre participations au Final Four. Même s’il rêvait d’une autre place.