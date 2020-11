Les prochains matches des deux clubs français engagés en Ligue des champions féminine, Metz et Brest, ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les deux clubs. "Les deux matches face à Vipers Kristiansand (aller et retour) prévus le samedi 7 novembre et le samedi 15 novembre, en raison de la durée de quarantaine de dix jours imposée à Metz Handball en Norvège, et au club de Vipers Kristiansand à son retour de France, sont reportés", a affirmé mardi le club messin sur son compte Twitter.