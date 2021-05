Déception pour le BBH après la défaite en finale de Ligue des champions contre le Vipers Kristiansand (34-28). Après avoir éliminé le triple tenant du titre, Györ, samedi, Brest chute finalement contre les Norvégiennes et ne réalisera pas le triplé cette saison, après sa victoire en championnat et en Coupe de France. Henny Reistad (12 buts) et Katrine Lunde (10 arrêts) n’ont laissé aucune chance aux joueuses de Laurent Bezeau, qui n'ont jamais mené au score dans cette finale, la première de l'histoire du club breton.

Dès les premières minutes, le Vipers Kristiansand a pris les commandes de cette finale de Ligue des champions. La première pour le club norvégien, tout comme le BBH. Heidi Loke, Vilde Jonassen puis Emilie Arntzen ont permis à leur équipe de mener 3-0 après trois minutes. Les Brestoises, elles, ont commencé à buter sur Katrine Lunde et ont été en difficulté offensivement. A la 9e minute, les joueuses de Laurent Bezeau étaient déjà menées 8-3, ce qui l’a poussé à poser un temps mort. "Il reste du temps, on ne s’affole pas", a lancé l’entraîneur du BBH.

Un temps mort galvanisant pour les Brestoises. Plus solides défensivement et plus efficaces face à Lunde, elles sont revenues à égalité des Vipères grâce à l’égalisation de Djurdjina Jaukovic au quart d’heure de jeu (9-9). La seule embellie de cette finale pour le BBH n’a duré que deux minutes (11-11 à la 17e). Mais Kristiansand a continué à marquer face à une Cléopatre Darleux (1/13 à la pause) et une Sandre Toft (1/7 à la pause) trop tendres aujourd’hui. La barre de Kalidiatou Niakaté (22e) et le jet de 7 mètres raté d’Isabelle Gullden (26e) ont laissé filer les Norvégiennes, qui menaient alors de cinq buts à la pause.

