Le HBC Nantes s’incline à Veszprem (32-30) mais fait tout de même chuter l’ogre hongrois en quart de finale de Ligue des Champions après une victoire de quatre buts à l’aller. Après un match tendu dans une ambiance de folie à la Vesprem Arena peuplée de 4 355 personnes, le H s’est montré solide et sérieux et rejoint le Paris Saint-Germain au Final Four à Cologne le 12 et 13 juin prochains. Le deuxième de son histoire après celui de 2018.

Cette qualification est acquise après un début de match et une seconde période de qualité. Mais le H s’est fait peur lors du premier acte avec un gros passage à vide, durant lequel Veszprem a joué sur son expérience de ses six Final Four lors des sept dernières éditions. Heureusement, les hommes d’Alberto Enterrios ont montré un bien meilleur visage après le retour des vestiaires grâce notamment à l’entrée de Cyril Dumoulin et un bon David Balaguer sur son aile.

En première période, les hommes d’Alberto Enterrios sont bien rentrés dans leur quart de finale retour et ont tout de suite pris l’avantage au score grâce à Balaguer, premier buteur. Le H a alors su profiter des erreurs de Veszprem pour creuser l’écart, jusqu’à trois longueurs d’avance après une dizaine de minutes de jeu (4-7). Mais dans l’ambiance bouillante de la Veszprem Arena, les Nantais ont connu un gros passage à vide avec une grosse disette de six minutes face à un solide Cupara (3 arrêts à la pause) et ont encaissé un 10-5 dans le deuxième quart d’heure du premier acte. Les Hongrois, emmenés par Peter Nenadic (4 buts à la pause, 7 en fin de match) et Yahia Fathy Omar (4, puis 6), sont entrés au vestiaire avec une avance de trois buts (18-15).

En seconde période, les hommes d’Alberto Enterrios sont revenus avec de meilleurs intentions. Solides défensivement et efficaces offensivement, les Nantais ont infligé un +5 dans les dix premières minutes du deuxième acte, notamment grâce à deux arrêts importants de Cyril Dumoulin (34e et 38e). Le H a alors repris l’avantage au score (22-23 à la 40e) et a assisté à la blessure de Mate Lékai, pièce maîtresse de la défense des Hongrois (34e). Un mano à mano s’en est suivi et le HBCN a géré sa fin de match portés par de bons David Balaguer (6/7), Eduardo Gurbindo (5/7) et Dragan Pechmalbec (5/6). Alberto Enterrios et son staff n’ont attendu la fin du match pour célébrer sur le bord du terrain. Sous les applaudissements de la Veszprem Arena, le H a finalement fêté sa deuxième qualification pour un Final Four de son histoire, dans lequel le PSG et Aalborg sont déjà présents.

