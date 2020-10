Avec 14 arrêts rien qu’en première période, c’est lui qui avait fini par faire déjouer Nantes, largement mené à la pause (17-9). Un écart qui n’a fait qu’augmenter dans le deuxième acte alors que les Danois, en confiance, ne manquaient plus rien en attaque et que le show Aggefors s’est poursuivi (23 arrêts au final). Le tout pour une claque dont Nantes tentera de se relever au plus vite, notamment la semaine prochaine, face aux Ukrainiens de Zaporozhye.

- Ligue des Champions masculine : les mercredis et jeudis, 18h45 et 20h45

- Ligue des Champions féminine : les samedis 16h et 18h et les dimanches 14h et 16h

- Ligue Européenne masculine : les mardis 18h45 et 20h45

- Ligue Européenne féminine : les samedis 16h et 18h*