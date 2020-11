Ce fut loin d’être facile, mais Metz tient enfin sa première victoire de la saison à l’extérieur en C1. Près d’un mois après leur dernière sortie en Ligue des champions et une victoire à domicile face à ces mêmes Danoises, les Messines ont encore fini avec le sourire, se montrant beaucoup plus solides et lucides dans le money-time, pour finalement l’emporter avec de la marge (25-28). Grâce à ce quatrième succès de la saison, les Dragonnes montent sur le podium du groupe A (3e) à égalité de points (8) de Ferencvaros et terminent leur année 2020 sur une belle note.