Une belle réaction d’orgueil, et une deuxième victoire (31-34) pour son cinquième match de cette campagne de Ligue des champions : le PSG a passé une belle soirée à Porto. Pourtant, les sextuples champions de France en titre, maltraités en première période, se sont encore une fois fait peur, et peuvent remercier un grand Mikkel Hansen (9 buts, meilleur marqueur du match), qui a laissé son équipe à flot avant que le collectif du club de la capitale ne fasse la différence. Avec 4 unités désormais, Paris revient à deux longueurs de son adversaire du soir, désormais 4e du groupe A.

Une coup d'accélérateur avant la pause et Brest a pu gérer face à Podravka Vegeta

Une belle victoire, dans la douleur, voilà qui va peut-être lancer la saison du PSG en C1. Car longtemps, on a cru que les joueurs du club de la capitale allaient vivre une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Auteurs d’un début de match raté, notamment offensivement, ils ont d’abord été concassés par une équipe de Porto qui, comme on s’y attendait, a fait la différence avec sa maîtrise du jeu à 7 contre 6 (donc en laissant le but vide) en attaque.