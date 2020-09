Programmé samedi, le match de Metz contre le Ferencvaros, en Ligue des champions, a été reporté. " L'équipe du Ferencvaros compte actuellement plusieurs joueuses testées positives au Covid-19. Nous souhaitons un bon rétablissement à l'équipe et espérons les retrouver très vite sur les parquets ", a tweeté Metz Handball. La semaine dernière, à son arrivée en Norvège pour affronter Kristiansand en C1, deux joueuses du Ferencvaros avaient été positives au Covid-19.

Renversement de Lazarov, Figueras fusille le gardien de Veszprem : Le but de Nantes en vidéo

Depuis le début de la saison 2020/21 des Ligues des champions masculine et féminine, il s'agit du 4e report (sur un total de 24 rencontres) en raison de la pandémie de Covid-19: Szeged - Paris SG (cas de Covid-19 à Szeged) et Vardar Skopje - Elverum (restrictions de voyage du gouvernement norvégien) chez les messieurs, Kristiansand - Ferencvaros et donc Ferencvaros - Metz chez les dames.