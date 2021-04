Par Lanfilo

Après sa défaite de justesse au match aller en Loire-Atlantique face à Kielce (24-25), le HBC Nantes était en ballotage défavorable pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Néanmoins, le court écart concédé n’annihilait pas les chances nantaises de faire tomber l’un des favoris à la qualification pour le Final Four : il suffisait de battre Kielce d’au moins un but en cas de match prolifique, de deux pour une victoire à moins de 25 buts. Si le verbe “suffire” est probablement mal choisi lorsque l’adversaire s’appelle Kielce, Nantes s’est donné les moyens de renverser la donne dès le début de la rencontre.

Aymeric Minne est le premier à donner trois buts d’avance au H (3-6, 9′). Les Nantais sont bien dans la partie, et gardent longtemps cette avance qui les qualifie virtuellement pour le tour suivant. En fin de première période, les Polonais réduisent l’écart, jusqu’à égaliser (11-11, 25′), mais ne prennent pas l’avantage. Dans les deux dernières minutes, Nantes refait un petit trou et passe la mi-temps avec le statut de qualifié (13-15, 30′).

La décision est venue dans les derniers instants

Le représentant français garde le rythme en début de deuxième période. Un énorme tir en déséquilibre d’Aymeric Minne dans la lucarne – ce qui est alors le sixième but du demi-centre, finalement auteur de huit buts – et des buts dans le jeu ou sur jet de sept mètres Valero Rivera, parfait dans l’exercice, permettent notamment à Nantes de reprendre et conserver trois buts d’avance (17-20, 36′). Mais Kielce ne compte pas laisser s’échapper une qualification qui lui tendait les bras au coup d’envoi. Les partenaires de Nicolas Tournat se battent pour revenir à la marque, et le pivot français est même l’auteur du but de l’égalisation pour les Polonais (22-22, 43′). Angel Pérez donne pour la première fois l’avantage aux hommes de Talant Dujshebaev quelques minutes plus tard (24-23, 46′).

Kielce a le vent en poupe, mais il suffit parfois d’un grain de sable pour gripper la machine. Un grain de sable qui peut s’appeler Emil Nielsen, auteur d’un bel arrêt sur un penalty d’Igor Karacic (49′). Dans la foulée, Nantes reprend un avantage de deux buts grâce à l’éternel Kiril Lazarov (25-27, 51′). Alors que Nantes tient son avantage, Talant Dujshebaev, qui s’arracherait les cheveux s’il en avait encore, pose un temps-mort (28-30, 55′). Les consignes de l’entraîneur de Kielce font du bien à son équipe, qui revient à égalité et reprend donc le ticket qualificatif (30-30, 58′). Mais Nantes a montré beaucoup de ressources. Après avoir repris l’avantage, Nielsen ferme la porte à Karacic, puis Rivera, encore lui (9 buts, dont 6/6 pen.) redonne deux buts d’avance au H (30-32, 59′).

L’exclusion de Thibaud Briet à une minute de la fin alors que Kulesh vient de ramener Kielce à un but laisse craindre le pire, mais Nantes reste sérieux dans la dernière minute. Alexandre Cavalcanti est le héros nantais en trouvant les filets d’Andreas Wolff, avant que Nielsen (10 arrêts au total) assure définitivement la qualification nantaise en repoussant un tir d’Alex Dujshebaev. Avec un dernier but sur la sirène (31-34), Nantes peut jubiler : le club français renverse un grand d’Europe et décroche sa place pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les Nantais retrouveront Veszprém ou le Vardar Skopje au prochain tour de la compétition reine.

