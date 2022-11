Le PSG poursuit sa belle série. Vainqueur des Danois de Gudme (41-36) à domicile ce mercredi soir, le club de la capitale enchaîne un sixième succès en Ligue des champions. Le PSG reprend la tête de la poule A (12 pts) aux Hongrois de Veszprem (11 pts) en attendant leur match à la maison contre Zagreb, jeudi.

Surtout, à mi-parcours, il possède cinq longueurs d'avance sur Gudme (4e, 7 pts, comme Magdebourg) dans la lutte pour les deux premières places synonymes de qualification directe pour les quarts de finale sans passer par la case barrages (places 3 à 6).

Ad

Ligue des champions 40-31 : Comment le PSG a mis Zagreb au pas 07/10/2022 À 05:45

S'il doublait la mise face à la formation danoise lors de la prochaine journée, le PSG l'écarterait définitivement de la course. Mais le champion du Danemark donnera beaucoup de fil à retordre aux Parisiens, comme mercredi où les hôtes ont mis plus d'une période et demie à se détacher, tout en restant jusqu'aux trois dernières minutes sous la menace adverse.

Le PSG, sans l'une de ses principales armes offensives depuis le début de saison, l'arrière gauche Elohim Prandi, blessé vendredi en championnat, a longtemps buté sur la défense danoise, à l'image de son géant letton Dainis Kristopans (7 buts sur 11 tentatives, les trois premières manquées). Et peut remercier son gardien danois Jannick Green (17 arrêts à 33% de réussite), qui a écoeuré pendant toute la rencontres les attaquants de Gudme.

En tout début de match pour éviter que Paris ne prenne quatre buts de retard (9e, 1-4), en milieu de première période pour participer à la remontée de son équipe (11-9 à la 20e minute après un 5-0), puis juste après la mi-temps (16-16) avec quatre arrêts sur les cinq premiers tirs danois. Jannick Green, arrivé cet été, a continué son festival pendant la seconde période, marqué notamment par une splendide double parade à bout portant (28-25, 46e). Dans la foulée, le pivot polonais Kamil Syprak a donné quatre buts d'avance au PSG, qui a fini par faire plier le champion du Danemark.

Ligue des champions Positif au Covid-19, Karabatic sera forfait à Magdebourg ce mercredi 28/09/2022 À 17:40