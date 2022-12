C'est l'une des très belles histoires de ce début de campagne européenne. Pour son retour en Ligue des Champions, après une saison en Ligue européenne, le HBC Nantes fait mieux que de la résistance. Mieux, le H a pris l'habitude de faire trembler les géants cette saison sur la scène européenne.

Vainqueur de sa double confrontation face au Aalborg de Mikkel Hansen, toujours en rodage, costaud dans son duel avec Kiel malgré une défaite la semaine dernière à Beaulieu, dans le coup face au FC Barcelone début novembre, Nantes progresse à pas de géants. Et il faudra l'être pour espérer faire trembler les Blaugranas, en visite à la Halle XXL de la Beaujoire ce jeudi. Décryptage.

Nouvelle ère, nouveaux joueurs, toujours le même panache

Le flou pouvait pourtant planer dans la cité des Ducs à l'aube d'attaquer cette nouvelle saison. Alberto Entrerrios parti à Limoges, c'est son adjoint Grégory Cojean qui a repris le flambeau. Avec succès et surtout dans la continuité de son prédécesseur, comme toujours. "On a très vite compris, dès le Trophée des Champions face à Paris, que Greg Cojean voulait dynamiser cette équipe, avoir une carte supplémentaire sur le jeu de transition en particulier sur le jeu de vitesse que ce soit en montée de balle ou en engagement rapide", analyse notre consultant Jérôme Fernandez.

Avec un effectif remodelé, marqué par les départs de cadres comme Pechmalbec (Veszprém), Nielsen (Barcelone) ou encore Balaguer (PSG), le H a dû s'adapter. Mais la mayonnaise a vite pris comme l'explique l'ancien capitaine des Experts. "Nantes est plus équilibré, plus stable et plus fort en défense. L’arrivée de Toto donne pleinement satisfaction. Les nouveaux gardiens font clairement le job. Quand tu fais revenir un Maqueda qui est en plus un vrai taulier et qui se bat sur tous les ballons, c'est idéal."

Minne, Briet et les autres : la formation plus que jamais au cœur du projet

Si les nouveaux arrivants brillent, la jeunesse violette a encore passé un cap. Jusqu'à constituer un socle solide de l'effectif de l'effectif. "Greg Cojean a fait un travail formidable pendant plusieurs années et il en tire profit aujourd’hui", continue le double champion olympique.

Briet ? On en vient presque à se dire qu'il doit être titulaire avec l'équipe de France.

Si Théo Monar, Lucas De La Bretèche et plus récemment le jeune Andreas Hofmann se montrent, ce sont surtout Aymeric Minne et Thibaud Briet qui ont pris du coffre pour Jérôme Fernandez. "Ils manquaient un peu d’expérience et de stabilité. Là on a le sentiment qu’ils arrivent à maturité surtout Aymeric. Dommage qu'il soit blessé… Thibaud se sent plus en confiance pour prendre des responsabilités quand il le faut. Cette année, il se lâche et quand on voit le match qu’il fait à Barcelone à l’aller, c’est énorme. On en vient presque à se dire qu’il doit être titulaire avec l’équipe de France. On n’a pas d’autres profils comme ça."

Thibaud Briet tout sourire après un match de Ligue des Champions avec le HBC Nantes. Crédit: Imago

Le bon moment pour prendre le Barça ?

Mais alors, cette recette sera-t-elle suffisante pour renverser le grand Barça, invaincu en Ligue des Champions depuis septembre 2021 et une défaite face à Kielce ? Jérôme Fernandez y croit. "Sur ce que je vois depuis le début de saison, et notamment en Ligue des Champions, je vois un Nantes au niveau des plus grands clubs européens. A l'aller, les Nantais ont regardé le Barça les yeux dans les yeux."

Et la condition physique des Catalans pourrait offrir une possibilité aux hommes de Grégory Cojean. "La clé du match, ça va être de faire courir cette équipe de Barcelone qui finit cette première partie de saison sur les rotules. Ils sont encore très fatigués, il y a moyen de faire quelque chose surtout avec une salle comble."

Certes diminués par les blessures de Aymeric Minne et de ses deux gardiens Ivan Pesic et Viktor Hallgrimsson, performants depuis leur arrivée, les Nantais sont capables de coups de folie pour renverser ce Barça. "Là où je vois un avantage pour le H, c’est qu’ils sont très bons sur le plan défensif. Quand tu as un secteur central avec Maqueda, Toto, Cavalcanti, Briet, c'est solide. Si tu es vigilant sur Dika Mem et que tu gères les duels avec Timothée N’Guessan, il y a moyen de les contenir", conclut le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

Le défi est immense pour le H ce jeudi. Face au FC Barcelone, les coéquipiers de Thibaud Briet abordent surtout un triptyque décisif pour la suite de leur saison avec un déplacement capital à Aix dimanche et surtout la réception du PSG mercredi prochain. Deux affiches capitales pour Nantes dans l'optique d'une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le capital confiance sera sévèrement gonflé en cas d'exploit face au FC Barcelone.

