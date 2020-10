"Partir au combat, sans l'un de ses leaders, complexifie forcément la tâche", a reconnu lundi pour l'AFP le sélectionneur de l'équipe de France de handball Guillaume Gille, qui a rappelé que Nikola Karabatic, blessé et absent pour plusieurs mois, "a toujours surpris par sa faculté de récupération et sa capacité à relever les défis".

"C'est toujours un moment douloureux d'apprendre ce genre de nouvelles pour un joueur, quel qu'il soit, et un peu plus quand il s'agit de Niko, car on connaît tous son importance dans le groupe France et sur le terrain", a expliqué Guillaume Gille. A 36 ans, Nikola Karabatic, demi-centre et arrière gauche de l'équipe de France et du Paris SG, va rater de longs mois de compétition, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, samedi lors de la 5e journée du Championnat de France à Ivry.