L’équipe de France féminine imite la masculine et file, elle aussi, en finale des Jeux Olympiques de Tokyo, la deuxième consécutive. Après une rencontre serrée contre la Suède, les Bleues, en blanc aujourd’hui, ont réussi à faire la différence (29-27), notamment grâce à une Cléopatre Darleux en feu en seconde période. Les joueuses d’Olivier Krumbholz tenteront, dimanche, d’aller chercher la médaille d’or pour la première fois de l’histoire de la sélection face à la Norvège, favorite de ces JO, ou contre la Russie, avec un goût de revanche après Rio 2016.

Darleux et Foppa ont débloqué la rencontre

Tokyo 2020 Une ultime frayeur avant l'explosion : les Bleues ont bien célébré la qualification IL Y A UNE HEURE

"Ça a été dur et long", a confié Allison Pineau à l’issue de la rencontre. Oui, cela a été dur. Comme lors du match nul lors de la phase de groupe (28-28), la rencontre s’est avérée très serrée entre la France et la Suède. Rapidement, les Scandinaves ont pris la tête de la rencontre en profitant des échecs français en attaque. Au bout de dix minutes, et après un jet de 7 mètres manqué par Allison Pineau (3/5, 0/2 au jet de 7m), les Bleues ont accusé un retard de trois buts (2-5). Les deux défenses se sont montrées rugueuses et les sanctions de deux minutes se sont enchaînés avec quatre expulsions pour les Françaises et trois pour les Suédoises à la pause (15-15).

Passe de quarterback et finition magnifique : le but des Bleus pour mener pour la première fois

Au retour des vestiaires, Cléopatre Darleux a pris la place d’Amandine Leynaud, brillante contre les Pays-Bas en quart de finale (22/43 – 51%), mais un peu timide aujourd’hui (3/16 – 19%). C’est certainement ce qui a fait la différence lors de la seconde période. Après un chassé-croisé entre les deux équipes pendant près de vingt minutes (21-21 à la 48e), les joueuses d’Olivier Krumbholz ont fait la différence dans les dix dernières. Les trois buts de Pauletta Foppa (5/5), intenable en pivot, et le double-arrêt (54e) ainsi que le pastis (58e) de Cléopatre Darleux (7/20 - 35%) ont mené l’équipe de France en finale des Jeux de Tokyo (29-27).

Une revanche de la finale perdue en 2016

Deuxième finale olympique consécutive pour l’équipe de France féminine après celle à Rio en 2016. Si elles s’étaient inclinées face à la Russie (19-22), les Bleues essaieront, cette fois, de décrocher la médaille d’or, seul titre manquant à cette sélection dans son historique. L’autre demi-finale se jouera ce vendredi à 14h et confrontera la Norvège ou la Russie. Les Scandinaves sont présentées comme les principales favorites de tournoi olympique mais une victoire russe permettrait aux joueuses d’Olivier Krumbholz de prendre leur revanche cinq ans après. A l'issue de la rencontre, le sélectionneur français n'a émis aucune préférence mais a espéré, avec le sourire, que les deux demi-finalistes "aillent en double-prolongation" pour qu'elles "se fatiguent bien".

Une ultime frayeur avant l'explosion : les Bleues ont bien célébré la qualification

Tokyo 2020 Passe de quarterback et finition magnifique : le but des Bleus pour mener pour la première fois IL Y A 2 HEURES