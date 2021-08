S'abonner Déjà abonné ? Se connecter HANDBALL Comité Olympique Russe - France 07:52-10:00 Direct

35e - 14-16 : Troisième arrêt de Darleux ! Superbe.

34e - 14-16 : Nouvelle parade de Cléopatre Darleux ! La deuxième en l'espace de quatre minutes.

32e - 14-16 : Mésentente française et Vedekhina en profite pour marquer.

32e - 13-16 : Allison Pineau marque sur jet de 7 mètres en tirant en bas à gauche. Nouveau break français.

31e - 13-15 : Premier arrêt de Darleux. La gardienne lance parfaitement sa seconde période.

31e - 13-15 : C'est reparti à Tokyo ! Les Russes donnent le coup d'envoi de la deuxième période. Cléopatre Darleux fait son entrée dans les buts tricolores.

MT - 13-15 : L'équipe de France fait la course en tête face au Comité Olympique Russe grâce à une bonne Pauletta Foppa à 5/5 et 100%. Les Bleues sont à trente minutes d'un premier titre olympique.

30e - 13-15 : Vedekhina marque un deuxième but consécutif russe. Olivier Krumbholz pose un temps mort. Consignes du coach français puis de Grace Zaadi. On sent une zenitude dans le groupe français.

29e - 12-15 : Coatanea répond rapidement à Vedekhina.

28e - 11-14 : Pauletta Foppa se faufile entre trois Russes et marque à six mètres. Très bonne première période de la pivot française.

27e - 11-13 : Dmitrieva profite de ne pas être attaquée par la défense française pour marquer via un tir à 9 mètres.

26e - 10-13 : Flippes est poussée par Vedekhina, sanctionnée d'un deux-minutes. Allison Pineau lobe ensuite Kalinina sur le jet de 7 mètres. Nouveau +3 pour l'équipe de France.

24e - 10-12 : Grace Zaadi retient une Russe et est expulsée deux minutes. Vedekhina marque ensuite sur le coup-franc.

24e - 9-12 : Premier break français de la rencontre grâce à un but d'Estelle Nze Minko en pivot. Superbe.

22e - 9-11 : Alexey Alekseev pose un temps mort. "Ne vous laissez pas passer en défense" lance Olivier Krumbholz côté bleu.

22e - 9-11 : Encore une fois, Pauletta Foppa marque à 6 mètres. Le festival continue.

21e - 9-10 : Après une perte de balle française, Managarova part en contre et marque dans le but vide.

20e - 8-10 : Flippes répond à Vyahkireva en perçant la défense russe.

20e - 7-9 : Oceane Sercien-Ugolin retient Ekaterina Ilina par le maillot et est expulsée pendant deux minutes.

19e - 7-9 : En contre, Nocancy lance Valentini qui marque un deuxième but consécutif. +2 pour les Bleues.

18e - 7-8 : Après un arrêt de Seydokine sur un tir à la hanche de Pineau, Valentini récupère le ballon sur l'aile et trouve le coin long. Les Bleues reprenennent la tête.

17e - 7-7 : Pauletta Foppa est encoré trouvée en pivot et tire entre les jambes de Seydokina.

16e - 7-6 : Occasion pour les Bleues de reprendre le score manquée après un tir non-cadré de Méline Nocandy. Dmitrieva, elle, ne se gêne pas dans la foulée.

15e - 6-6 : Dmitrieva égalise pour le Comité Olympique Russe...

14e - 5-6 : Défense en zone d'Edwige, Ilina marque le jet de 7 mètres.

13e - 4-6 : Nouveau jet de 7 mètres d'Allison Pineau après une défense en zone russe. 2/3 dans cette finale pour le moment.

12e - 4-5 : Dmitrieva lui répond dans la foulée.

11e - 3-5 : Main à la gorge de Makeeva sur Zaadi et carton jaune pour la Russe. Pineau transforme le jet de 7 mètres ensuite, elle qui restait sur un échec à la 3e.

10e - 3-4 : Une nouvelles fois, Zaadi envoie une passe à rebond vers Foppa. La pivot ajuste ensuite Seydokina. Avantage pour les Bleues.

8e - 3-3 : Après une poussette de Kuznetsova, expulsée deux minutes, sur Flippes, Zaadi transforme le jet de 7 mètres en tirant entre les jambes de Seydokina.

6e - 3-2 : Foppa est trouvée par Zaadi à six mètres. La pivot tire ensuite en bas à gauche et marque.

4e - 3-1 : Deuxième but de Vedekhina et Vyakhireva, après une perte de balle française, marque consécutivement en contre.

3e - 1-1 : Après un passage en zone russe, Allison Pineau tente de transformer ce deuxième jet de 7 mètres mais bute sur Seydokina.

2e - 1-1 : Vedekhina égalise en tirant en pleine lucarne. Cette finale est lancée.

2e - 0-1 : Après une défense en zone russe, Allison Pineau transforme le jet de 7 mètres. Le seizième marqué du tournoi.

1e - 0-0 : L'équipe de France, en blanc, donne le coup d'envoi de cette rencontre !

7h57 - La paire arbitrale est slovène avec Bonjan Lah et David Sok. Les hymnes retentissent au Yoyogi Stadium, le coup d'envoi est imminent.

7h55 - Hier, l'équipe de France masculine a remporté la médaille d'or en s'imposant contre le Danemark (25-26). Espérons le même scénario pour les féminines aujourd'hui.

7h53 - Les 14 Russes : Sedoykina (G), Kalinina (G), Kuznetsova, Gorshova, Dmitrieva, Sen, Viakhireva, Vedekhina, Makeeva, Fomina, Ilina, Managarova, Skorobogatchenko.

7h50 - Les 14 joueuses françaises pour cette finale : Leynaud (G), Darleux (G), Nocandy, Coatanea, Valentini, Pineau, Lassource, Zaadi, Niakaté, Sercien-Ugolin, Flippes, Edwige, Foppa, Nze Minko.

7h48 - Si à Rio, en 2016, la Russie avait chipé la médaille d'or à l'équipe de France, les Bleues ont pris une première revanche en finale du Mondial 2018 (21-24). Ensuite, les deux nations se sont affrontées lors du tour préliminaire du championnat d'Europe 2020 et s'étaient quittées dos à dos (28-28). Aujourd'hui, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont l'occasion de se venger une deuxième fois en décrochant l'or à Tokyo.

7h45 - Ce matin, la Norvège a largement battu la Suède (32-19) dans la petite finale et a donc décroché la médaille de bronze.

7h44 - De son côté, le Comité Olympique Russe a terminé deuxième du groupe A avec trois succès, un match nul et un succès, a ensuite battu la Norvège en 1/4 (26-32), puis s'est défait de la Norvège en 1/2 (2-27).

7h41 - Pour se hisser jusqu'en finale, l'équipe de France a terminé troisième du groupe B avec deux victoires, un match nul et deux défaites, a ensuite aisément battu les Pays-Bas, championnes du monde en titre, en quart (32-22), puis s'est défaite de la Suède en demi (29-27).

7h38 - Cette finale est un remake de celle des Jeux Olympiques de Rio en 2016 où la Russie avait remporté la médaille d'or en battant la France 22-19. Les Bleues auront à coeur de prendre leur revanche et ramener le premier trophée olympique de l'histoire de l'équipe féminine.

7h35 - Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT commenté la finale des Jeux Olympiques de handball féminin opposant l'équipe de France au Comité Olympique Russe. Le coup d'envoi est prévu à 8h au Yoyogi Stadium.

