L'équipe de france de handball s'est inclinée 33-28 face au Danemark, ce mecredi, mercredi en match de préparation. Sur le site même du tournoi olympique, le Yoyogi stadium, les hommes de Guillaume Gille n'ont pas réussi leur dernier test face à la référence danoise menée par la star du PSG Mikel Hansen, malgré les sept buts inscrits par Dika Mem. Dans ce dernier match de prestige entre équipes ayant collectionné les trois derniers titres olympiques et mondiaux, les Bleus ont entamé la rencontre timidement, ce qui a fait lâcher au gardien Vincent Gérard: "Arrêtez d'être gentils, on s'énerve un peu".

Menés 16-13 à la mi-temps, les Bleus, arrivés la veille au village olympique après leur stage à Koshu, se sont approchés en milieu de deuxième période sans parvenir à égaliser, avant de céder en fin de match. "C'est toujours particulier de passer au révélateur danois aujourd'hui, je crois qu'ils nous ont montré dès le début de match beaucoup plus d'agressivité", a estimé le sélectionneur.

Il s'agit de la première défaite des Bleus dans leur préparation olympique, ils avaient jusque-là dominé dans les grandes largeurs de modestes Japonais (47-32) à Koshu dimanche et avant cela ils s'étaient imposés contre l'Egypte (31-30) avant leur départ pour l'archipel. "Ca veut toujours dire quelque chose quand on gagne ou quand on perd contre le Danemark, reconnaît Guillaume Gille. Mais aujourd'hui mon regard est bien plus sur le contenu, les périodes pendant lesquelles on a été performants ou bien en difficulté. Il espère voir ses joueurs "rendre une copie plus complète" contre l'Argentine, premier rendez-vous de l'équipe de France dans sa phase de groupe où elle enchaînera ensuite avec le Brésil.

