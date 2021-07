Tokyo 2020

L’équipe de France enregistre un quatrième succès en autant de rencontres. Face à l’Espagne, concurrent à la première place du groupe A, les Bleus ont fait un match plein (36-31). Vincent Gerard, Nedim Remili et Hugo Descat ont survolé la rencontre. Avec huit points, les joueurs de Guillaume Gille prennent seuls la tête de la poule. Les Tricolores envoient un message fort aux favoris du tournoi olympique et à la Norvège qu’ils affronteront dimanche.

"On tenait à se venger" a confié Hugo Descat à l’issue de la rencontre. Et nous l’avons ressenti devant notre télévision. Après leur défaite lors du match pour la troisième place au Mondial 2021 en Egypte face à ces Espagnols (35-29), les Bleus ont livré un match plein et dominé du début jusqu’à la fin vendredi à Tokyo. Dika Mem, Nedim Remili et Timothey Nguessan ont rapidement montré la voie et ont permis à l’équipe de France de mener de trois buts dès la 7e minute (4-1). Ensuite, durant tout le premier acte, les Tricolores ont profité d’une passivité défensive des Hispanos et d’un Rodrigo Corrales perfectible (3/21 – 14%) pour creuser l’écart et compter un avantage de six buts à la pause (18-12), notamment grâce au Parisien Remili et ses six buts.

Gerard, Remili et Descat en patrons

Au retour des vestiaires, Jordi Ribera, habitué à laisser ses gardiens jouer toute une rencontre et les faire alterner en fonction des matches, a décidé de faire entrer Pérez de Vargas aux dépens de Corrales, trop gentil lors du premier acte. Mais malgré les cinq arrêts du gardien barcelonais et une légère réaction de l’équipe, les Espagnols ont réussi à revenir à trois buts à la 38e (20-17), sans jamais parvenir à recoller et égaliser.

Vincent Gerard, impérial dans ses buts, 11 arrêts aujourd’hui sur 41 tirs (27%), et Nedim Remili, 9/10, n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Hugo Descat, entré pour la seconde période, a prolongé son séjour sur un petit nuage, comme depuis le début de la compétition, lui qui joue ses premiers Jeux Olympiques. L’ailier montpelliérain a transformé deux jets de 7 mètres et a terminé ce choc avec un bon 7/7.

Message fort au Danemark

S’il reste un match contre la Norvège, dimanche à 9h15, l’équipe de France semble, normalement, avoir fait le plus dur en battant les Espagnols aujourd’hui. Ce 4/4 permet aux Bleus de pointer seuls en tête du groupe A, avec huit points. Ils envoient par la même occasion un message fort aux nations du groupe B, susceptibles de tomber sur les Tricolores en quart de finale, et surtout au Danemark, principal favori de ce tournoi olympique. Si le chemin vers la médaille d’or est encore long, la France, outsider à l’aube de ces JO, peut commencer à y croire.

