Les handballeuses françaises, vice-championnes d'Europe 2020, ont facilement battu le Japon (41-20) en match de préparation pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août), à six jours de leur entrée dans le tournoi olympique. Les joueuses d'Olivier Krumbholz, en quête d'un premier titre aux JO, disputeront un dernier match de préparation contre le Monténégro jeudi à Tokyo à 19h30 locales (12h30 en France), dans le Yoyogi Stadium, site hôte des tournois olympiques de handball.

Les coéquipières de Coralie Lassource, qui remplace la capitaine Siraba Dembele victime d'une rupture du tendon d'Achille à la mi-avril, lanceront leur aventure olympique dimanche à 21h30 locales (14h30 en France) contre la Hongrie. Les Françaises ont connu une préparation marquée par plusieurs petites blessures, notamment Estelle Nze Minko, Alexandra Lacrabère et Méline Nocandy. Elles ont toutes joué lundi à Koshu, le sélectionneur disposant de ses quinze joueuses retenues pour les JO 2020.

Parmi les 17 joueuses du voyage au Japon, seules les deux remplaçantes (qui n'intègreront pas le village olympique dans deux jours), Océane Sercien-Ugolin et Catherine Gabriel n'ont pas joué. Ce match de préparation contre une modeste équipe japonaise, a très vite tourné à la démonstration des Bleues, qui ont pris les commandes dès la neuvième minute et ont pu parfaire leurs automatismes.

Sur le poste d'arrière droite, les gauchères Laura Flippes et Alexandra Lacrabère ont alterné, avec quelques passages convaincants de la droitière Estelle Nze Minko en fin de partie. Le match contre le Monténégro de Djurdjina Jaukovic et Majda Mehmedovic, qui a éliminé la Roumanie dans la course à la qualification olympique à la mi-mars, permettra d'y voir plus clair pour les Françaises.

Championnes d'Europe 2018, championnes du monde 2017, elles visent une première médaille d'or aux Jeux, seul titre qui échappe encore pour l'instant à leur palmarès. Elles devront d'abord prendre l'une des quatre premières places pour s'extirper d'une poule relevée avec la Hongrie, l'Espagne, la Suède, la Russie et le Brésil.

