Pour participer aux JO pour la première fois depuis 2002 et les Jeux de Salt Lake City, les Bleus devaient impérativement battre les Lettons, 10e au classement mondial et grands favoris de ce tournoi de qualification olympique. Las, ils se sont inclinés (2-1).

Après avoir concédé un premier but au bout de 11 minutes de jeu en première période, les joueurs de Philippe Bozon ont fait jeu égal avec leurs adversaires, soutenus par les 8 000 spectateurs de la Riga Arena. Les Bleus, vainqueurs jeudi des Hongrois (5-3) et vendredi des Italiens (2-0), ont même semblé prendre l'ascendant en seconde période, mais Stéphane Da Costa et Pierre-Edouard Bellemare, notamment, ont buté sur le gardien letton.

Da Costa avait redonné espoir aux Français

En début de 3e période, la Lettonie a doublé la mise, en profitant d'une situation de supériorité numérique concrétisée par l'ailier Miks Indrasis. Les Français ont repris rapidement espoir grâce à un tir décroisé de Da Costa, mais n'ont pas réussi à arracher l'égalisation malgré la sortie de leur gardien de but pour les dernières secondes de jeu. Le tournoi olympique de Pékin, à l'hiver prochain, se déroulera donc sans eux.

