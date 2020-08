Les Golden Knights se sont imposés 3-0, grâce à des buts d'Alex Tuch, Zach Whitecloud et Mark Stone. En conférence Est, les Islanders de New York ont de leur côté repris l'ascendant 2-1 dans la série face aux Flyers.

Tyler Pitlick a marqué le premier but de la rencontre pour Philadelphie, avant que Matt Martin et Leo Komarov ne redonnent l'avantage à New York, un avantage confirmé au troisième tiers-temps par un but d'Anders Lee, lors d'une période de supériorité numérique.