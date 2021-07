Et de deux ! Les "Lightning" de Tampa Bay ont battu mercredi les Canadiens de Montréal (1-0) en hockey sur glace pour remporter pour la deuxième année consécutive la Stanley Cup en NHL. Le jeune joueur Ross Colton a marqué le seul but pour Tampa, donnant la victoire par quatre victoires contre une dans la série, en finale de la ligue nord-américaine de hockey sur glace.

Les "Lightning" deviennent ainsi la première équipe à remporter deux fois de suite la Stanley Cup depuis la victoire des Pittsburgh Penguins en 2016-2017. Colton a marqué après 13'27 de jeu dans la seconde période, permettant à son équipe de l'emporter, neuf mois après leur victoire contre les Dallas Stars en six matches à Edmonton lors de la saison dernière.

Cette fois, ils ont pu célébrer leur victoire aux côtés de leurs supporteurs dans l'Arena de Tampa en Floride. C'est la première fois qu'une équipe de la NHL remporte la Coupe à domicile depuis la victoire des Chicago Blackhawks en 2015 contre ... Tampa Bay. A Montréal, où le hockey sur glace est le sport-roi et dont l'équipe est la plus titrée de l'histoire de la NHL, tous pourtant rêvaient de voir les "Canadiens" remporter leur 25e Coupe Stanley - et leur première depuis 1993.

