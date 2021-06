L'équipe de Montréal s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Stanley après sa quatrième victoire jeudi contre Las Vegas (3-2 a.p.), lors des plays-offs. Montreal n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis leur 24e sacre, un record, en 1993. C'est même la première fois qu'une équipe canadienne se rapproche aussi près de la coupe depuis 2011 et les Vancouver Canucks. Les joueurs de Montréal ne cessent de créer la surprise dans ces play-offs, eux qui se sont qualifiés in extremis avec le pire bilan des 16 équipes (24 victoires pour 32 défaites, dont 11 en prolongation).

Après avoir éliminé Toronto (4-3) puis les Jets de Winnipeg (4-0), ils ont cette fois fait tomber Las Vegas (4-2), après avoir repris l'avantage du terrain lors du match précédent, et ont conclu à domicile en prolongation. Le Finlandais Artturi Lehkonen a marqué le but décisif pour donner la victoire 3-2, devant les 3.500 spectateurs autorisés dans le Bell Centre et des milliers d'autres réunis autour de l'enceinte. En finale, ils affronteront le vainqueur du match 7 entre les tenants du titre, Tampa Bay, et une autre surprise de ces plays-offs, les New-York Islanders, prévu vendredi.

Résultat du match disputé jeudi

. Montréal - Las Vegas 3 - 2 (a.p.)

Montréal a gagné la série 4-2

Déjà joués

Match N.1: Las Vegas - Montréal 4 - 1

Match N.2: Las Vegas - Montréal 2 - 3

Match N.3: Montréal - Las Vegas 3 - 2 (a.p.)

Match N.4: Montréal - Las Vegas 1 - 2 (a.p.)

Match N.5: Las Vegas - Montréal 1 - 4

NB: chaque série se dispute au meilleur des sept matches, la première équipe à quatre victoires étant qualifiée pour la finale.

