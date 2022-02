Ski alpin - Slalom : Clément Noël écrase le slalom pour se parer d'or et offrir un 4e titre à la France !

Clément Noël a réalisé une seconde manche stratosphérique pour remporter l'or olympique sur le slalom ! A 24 ans, le Français décroche sa première médaille aux JO, et un titre extraordinaire pour succéder à Jean-Pierre Vidal, champion olympique en 2002. Johannes Strolz (0"61) et Sebastian Foss-Solevaag (0"70) complètent le podium. Clément Noël ramène ainsi un 4e titre à la délégation française. De son côté, Alexis Pinturault prend la 16e place (+2"06).

Ski acrobatique - Slopestyle : Doublé américain, les favoris Ragettli et Ruud au pied du podium

Le premier run fut le bon pour Alexander Hall ! A 23 ans, l'Américain s'est paré d'or grâce à un run à 90.01 points. Un premier titre olympique pour le compatriote de Nicholas Goepper (86.48), qui engrange lui une troisième médaille (en argent cette fois-ci) en trois Olympiades. Le Suédois Jesper Tjader (85.35) a, lui, eu peur jusqu'au bout avant de souffler au moment où le grand favori de la compétition Andri Ragettli s'est manqué sur son ultime passage.

8h15 - Ski de fond : Classées 12e à l'issue du relais 4x5km, Mélissa Gal et Léna Quintin auront comme objectif de bien figurer lors du sprint classique par équipes, même si le podium semble inaccessible, tant les Russes, les Suédoises ou encore les Norvégiennes trustent le haut du tableau.

: Après le bronze récolté sur le relais 4x10km , Richard Jouve et Hugo Lapalus ont une nouvelle fois le podium en ligne de mire sur le sprint par équipes. Comme sur le relais, la Norvège de Klaebo, qui sera dans la demi des Tricolores, et le Comité Olympique Russe de Bolshunov font figure de favoris.

12h30 - Patinage de vitesse : Deux Tricolores seront engagées sur le 1500m. Gwendoline Daudet et Tifany Huot Marchand tenteront de s'extirper des quarts de finale, dans lesquels on retrouvera la favorite championne olympique en titre Choi Minjeong.

Avec 26 médailles dont 12 en or, la Norvège a pris une sérieuse avance en tête du classement des médailles devant l'Allemagne (18 médailles dont 9 en or). La France se classe dans le top 10 avec 13 médailles dont quatre titres, mais cette journée pourrait bien encore faire gonfler le total des Bleus.

