Trois de rang ! Après Sotchi et Pyeongchang, les relayeurs tricolores ont récidivé ! Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat vont quitter les Jeux Olympiques avec une médaille de bronze autour du cou. Encore une fois. Dimanche, ils ont su jouer parfaitement le coup pour terminer derrière la Norvège et la Russie, qui a dominé cette course de bout en bout pour ramener l'or. Avec un relais inédit, les Bleus offrent ainsi au camp tricolore sa neuvième médaille à Pékin.

Déjà bronzé en 2014 et 2018, le relais français a remis ça avec brio. Le choix de placer Hugo Lapalus en deuxième relais en classique s'est révélé payant. Septième du 15 kilomètres classique il y a deux jours, le natif d'Annecy a permis aux Bleus de revenir dans le sillage du groupe de poursuivants alors que la France avait un peu décroché après le premier passage. C'est lui qui a dessiné les contours du podium.

L'attaque clef de Manificat

Si la Russie s'est promenée dès les premières minutes pour ne jamais être inquiétée, la lutte pour le podium a été magnifique avec l'Allemagne, la Finlande, la Suède et la Norvège. Avec des moments clefs. Et un écrémage au fil de la course au profit des Bleus. Sous le rythme des Norvégiens et des Suédois, les Finlandais et les Allemands ont ainsi explosé. Et sur une attaque superbe de Maurice Manificat, c'est la Suède qui a craqué, laissant les Bleus et les Norvégiens en tête à tête pour le podium.

Maurice Manificat a même cru un temps disputer l'argent à la Norvège de Johannes Klaebo. Mais face au meilleur sprinteur de la planète, le vice-champion du monde du quinze kilomètres libre en 2015 n'a finalement pas pu lutter. Et si l'argent leur a échappé, c'est une superbe médaille de bronze pour le relais tricolore, qui prend une bonne habitude aux Jeux Olympiques. Pour Manificat, c'est sa quatrième médaille aux Jeux. Toutes en bronze, le métal du bonheur pour les fondeurs bleus.

