Les notes de NBA 2K19 : LeBron James ne lâche pas son sceptre

Comme tous les ans, les hiérarchies et les palmarès fascinent. A côté des titres et des récompenses, les notes des joueurs dans les jeux vidéos sont devenus des indicateurs suivis et respectés par les basketteurs eux-mêmes. Si James Harden était bien le meilleur joueur de la saison passée, la meilleure note reste la propriété de LeBron James. Le nouveau joueur des Lakers conserve son rang qu’il possède depuis maintenant 9 éditions !

Les 10 meilleurs joueurs (notes au 11 septembre, lancement du jeu)

1) LeBron James (LA Lakers), 98

2) Kevin Durant (Golden State Warriors), 97

3) James Harden (Houston Rockets), 96

4) Stephen Curry (Golden State Warriors), 95

5) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), 94

5) Anthony Davis (New Orleans Pelicans), 94

5) Kawhi Leonard (Toronto Raptors), 94

8) Kyrie Irving (Boston Celtics), 93

8) Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), 93

10) Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), 91

Les 10 meilleurs meneurs : Stephen Curry reste au top

1) Stephen Curry (Golden State Warriors), 95

2) Kyrie Irving (Boston Celtics), 93

2) Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), 93

4) Chris Paul (Houston Rockets), 90

4) Damian Lillard (Portland Trail Blazers), 90

6) John Wall (Washington Wizards), 89

7) Kemba Walker (Charlotte Hornets), 86

8) Jrue Holiday (New Orleans Pelicans), 85

9) Kyle Lowry (Toronto Raptors), 85

10) Goran Dragic (Miami Heat), 84

Les 10 meilleures arrières : James Harden loin devant la concurrence, Donovan Mitchell fait une entrée fulgurante

1) James Harden (Houston Rockets), 96

2) DeMar DeRozan (San Antonio Spurs), 89

2) Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), 89

2) Klay Thompson (Golden State Warriors), 89

5) Victor Oladipo (Indiana Pacers), 88

6) Donovan Mitchell (Utah Jazz), 87

6) Devin Booker (Phoenix Suns), 87

6) CJ McCollum (Trail Blazers), 87

6) Bradley Beal (Washington Wizards), 87

10) Khris Middleton (Milwaukee Bucks), 84

10) Jaylen Brown (Boston Celtics), 84

James Harden (Houston Rockets)Getty Images

Les 10 meilleurs ailiers : L'irrésistible ascension de Giannis Antetokounmpo

1) LeBron James (LA Lakers), 98

2) Kevin Durant (Golden State Warriors), 97

3) Kawhi Leonard (Toronto Raptors), 94

3) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), 94

5) Paul George (Oklahoma City Thunder), 89

6) Gordon Hayward (Boston Celtics), 88

7) Jayson Tatum (Boston Celtics), 87

8) Harrison Barnes (Dallas Mavericks), 82

9) Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves), 81

9) Otto Porter (Washington Wizards), 81

Les 10 meilleurs ailiers-forts : Anthony Davis au-dessus du lot, l'anomalie Ben Simmons

1) Anthony Davis (New Orleans Pelicans), 94

2) Kristaps Porzingis (New York Knicks), 88

2) LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), 88

4) Ben Simmons (Philadephia 76ers), 87

4) Draymond Green (Golden State Warriors), 87

6) Kevin Love (Cleveland Cavaliers), 86

6) Blake Griffin (Detroit Pistons), 86

8) Aaron Gordon (Orlando Magic), 82

8) Paul Millsap (Denver Nuggets), 82

8) Tobias Harris (LA Clippers), 82

8) Lauri Markkanen (Chicago Bulls), 82

Anthony Davis (New Orleans Pelicans) contre les Portland Trail BlazersGetty Images

Les 10 meilleurs pivots : Towns, Embiid, Jokic... La nouvelle génération prend le pouvoir

1) Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), 91

2) Joel Embiid (Philadelphia 76ers), 90

2) DeMarcus Cousins (Golden State Warriors), 90

4) Nikola Jokic (Denver Nuggets), 89

5) Rudy Gobert (Utah Jazz), 87

5) Andre Drummond (Detroit Pistons), 87

7) Al Horford (Boston Celtics), 86

7) DeAndre Jordan (Dallas Mavericks), 86

9) Marc Gasol (Memphis Grizzlies), 85

9) Hassan Whiteside (Miami Heat), 85

Les notes des Français : Rudy Gobert et les autres

1) Rudy Gobert (Utah Jazz), 87

2) Evan Fournier (Orlando Magic), 79

3) Nicolas Batum (Charlotte Hornets), 77

4) Tony Parker (Charlotte Hornets), 76

5) Joffrey Lauvergne (Agents libres), 75

6) Frank Ntilikina (New York Knicks), 74

6) Ian Mahinmi (Washington Wizards), 74

8) Joakim Noah (New York Knicks), 73

9) Alexis Ajinça (New Orleans Pelicans), 72

10) Timothé Luwawu-Cabarrot (Philadelphia 76ers), 70

10) Elie Okobo (Phoenix Suns), 70

12) Guerschon Yabusele (Boston Celtics), 69

13) Yakuba Ouattara (Agents libres), 66