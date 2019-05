Grand Prix 2019 d’Hohhot : Fanny Estelle Posvite sauve l’honneur français en s’imposant chez les -78

Elle s’est ainsi adjugé sa première victoire de la saison, après une 3e place au Grand Prix de Tbilissi et une 2e place à l’Open Européen de Prague. Sa dernière médaille d’or remonte à l’Open de Madrid en juin 2018. Dans la même catégorie, Audrey Tcheuméo a fini en 5e position.

Les autres françaises ont eu moins de réussite : Sarah Léonie Cysique a terminé au pied du podium chez les -57 kg. Idem pour Julia Tolofua, dont la victoire à Tbilissi avait nourri beaucoup d’espoir. Elle s’est inclinée en demi-finale face à la Japonaise Maya Akiba.

Les autres lauréates du Grand Prix sont les Coréennes du Nord Yu Sun Jon (-48 kg) et Jin A Kim (-57 kg), les Japonaises Uta Abe (-52 kg) et Saki Niizoe (-70 kg), l’Allemande Martyna Trajdos (-63 kg) et la Cubaine Idalys Ortiz (+78 kg)

Du côté des Français, la compétition fut aussi très compliquée. Souvent placés, mais jamais gagnants, ils peuvent nourrir quelques regrets même si la concurrence était rude.

En -60 kg, Cédric Revol a terminé 5e tandis que Luka Mkheidze a pris la 7e place. Daniel Jean s’est classé 5e en -66 kg.

Éliminé au premier tour par le Canadien Shady Elnahas, Cyrille Maret (-100 kg) a encore une fois vécu une journée noire. Nicolas Chilard (-81 kg) a connu le même sort, sorti dès son entrée en lice par le Géorgien Tato Grigalashvili.

Chez les -90 kg, Aurélien Diesse a commencé par une victoire sur le Kirghize Erlan Sherov avant de s’incliner face au Serbe Nemanja Majdov. Guillaume Chaine (-73 kg) a fait un parcours similaire : victoire contre l’Azéri Rufat Mammadov puis défaite contre Victor Scvortov (Émirats Arabes Unis).

Les médaillés d’or du tournoi masculin sont : les Sud-Coréens Won Jin Kim (-60 kg), Limwhan Kim (-66 kg), Guham Cho (-100 kg) et Minjong Kim (+100 kg), l’Azéri Hidayat Heydarov (-73 kg), l’Iranien Saeid Mollaei (-81 kg) et le Japonais Kenta Nagasawa (-90 kg).