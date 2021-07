Pouvait-il en être autrement ? Très sincèrement, le doute est permis. Il y a cinq ans, sur les tapis de Rio, Clarisse Agbegnenou s'inclinait face à Tina Trstenjak en finale olympique de la catégorie des -63kg. Ce mardi, au Nippon Budokan de Tokyo, la Française se retrouvait une nouvelle fois contre sa grande rivale slovène lors du combat pour l'or. C'était un signe, une opportunité rêvée, l'occasion de boucler la boucle et de tourner la page, une bonne fois pour toutes.

C'est la tenante du titre, tu dois lui prendre cette médaille

"Quand j'ai vu que c'était elle, je me suis dit : 'Clarisse, il n'y a pas de hasard. À un moment donné, il faut que tu prennes ta revanche. C'est la tenante du titre, tu dois lui prendre cette médaille.' Il fallait que ça se passe comme ça. La retrouver cinq ans plus tard, je ne pouvais pas rêver mieux," a avoué à Eurosport la combattante francilienne, juste après ce remake de la finale de 2016. 'Clarisse, il n'y a pas de hasard. À un moment donné, il faut que tu prennes ta revanche. C'est la tenante du titre, tu dois lui prendre cette médaille.'a avoué à Eurosport la combattante francilienne, juste après ce remake de la finale de 2016. Un remake qu'elle a remporté avec la manière, en forçant la décision dans le Golden Score . Le point final d'une journée parfaite, menée d'une main de maître.

Agbegnenou l'avait annoncé : elle venait à Tokyo pour l'or, et rien, absolument rien d'autre n'aurait pu la contenter. Au fond, c'est tout sauf étonnant, puisque l'on parle ici d'une quintuple championne du monde et d'Europe, de surcroît incontestable numéro 1 mondiale de sa catégorie. La patronne des poids mi-moyens avait un objectif très élevé, et elle a assumé. Jamais, tout au long de son parcours du jour, la native de Rennes n'a montré le moindre signe de faiblesse, n'a paru en proie au doute. La pression a glissé sur elle, sans l'affecter ni la faire déjouer.

Agbegnenou, la leader qui montre l'exemple

Le fait qu'une leader des Bleues tienne son rang est, d'ailleurs, assez rare depuis le début de ces JO pour être souligné. Quelques heures avant son sacre, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, prétendantes à la médaille d'or en VTT, avaient ainsi craqué. Auparavant - et pour ne citer qu'eux -, ni l'épéiste Yannick Borel, ni le triathlète Vincent Luis, tout aussi fermement décidés à s'installer sur le toit de l'Olympe, étaient passés à côté de leur sujet.

Nulle volonté, bien sûr, de pointer du doigt les contre-performances de ces champions d'exception. Juste celle de prouver à quel point assumer un statut de favori n'est pas chose aisée, a fortiori sur une échéance telle que les Jeux. "Gnougnou" l'a fait. Elle a montré l'exemple. En sa qualité de figure de proue de l'équipe de France féminine de judo, qu'elle est depuis un moment déjà. Mais aussi en tant que chef de file de la délégation tricolore. Un costume qui ne semble pas trop grand pour elle, bien au contraire.

Tradition de judokas

Le rôle de porte-drapeau des Bleus (qu'elle a partagé avec le gymnaste Samir Aït-Saïd) ne lui a en effet pas du tout coupé les ailes. "Je n'avais aucune pression par rapport à tout cela", a assuré la néo-championne olympique à Eurosport. Dans la longue histoire de la France aux Jeux Olympiques d'été, celles et ceux qui ont brandi la bannière bleu-blanc-rouge pendant la cérémonie d'ouverture sont, pourtant, rarement montés sur la plus haute marche du podium dans la foulée. Ils sont même parfois rentrés bredouilles.

Les cas de Laura Flessel (2012) et de Tony Estanguet (2008), entre autres, nous reviennent en mémoire. Pour la petite histoire, les trois seuls Français qui ont été porte-drapeau et en or à l'occasion d'une même édition des Jeux sont l'athlète Marie-José Pérec (1996) et les poids lourds David Douillet (2000) et Teddy Riner (2016). Une tradition de judokas, donc. Qu'Agbegnenou n'a pas manqué de perpétuer.

