MARATHON DUBLIN - Prévue le 25 octobre, soit une semaine avant le marathon de Paris reporté au 18 octobre, l'épreuve de Dublin a été annulée à cause de la pandémie de coronavirus.

Le marathon de Dublin, prévu le 25 octobre, a été annulé à cause du coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs, les autorités sanitaires estimant que la crise durera des mois, voire des années. "Nous savons que c'est extrêmement décevant pour tous les coureurs", a déclaré dans un communiqué le directeur de la course Jim Aughney, assurant avoir "pris cette décision difficile dans l'intérêt de la santé et du bien-être de tous ceux qui s'impliquent pour faire de l'événement un tel succès".

Prévu initialement le 26 avril, le marathon de Londres a quant à lui été reporté au 4 octobre, trois semaines avant la date de celui de Dublin.

Marathon Wanjiru suspendu à titre conservatoire 14/04/2020 À 19:14

Marathon Kipsang arrêté pour violation du couvre-feu au Kenya 03/04/2020 À 16:33