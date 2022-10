Presque deux ans jour pour jour après le dernier combat de la légende des poids légers de l'UFC, Khabib Nurmagomedov, son héritier Islam Makhachev a récupéré la couronne. Lors de l'UFC 280, au terme de la carte la plus dense de l'année, il a littéralement survolé son combat contre Charles Oliveira pour récupérer la ceinture. On attendait le Brésilien dominant dans la boxe, ça n'a pas été le cas. On attendait le Brésilien dangereux au sol, il a été incapable de menacer Makhachev.

Pierre par pierre, le disciple de Khabib a bâti sa victoire. D'abord en envoyant plusieurs gauche/droite et quelques crochets qui ont surpris "Do Bronx". D'abord parce qu'il ne s'attendait pas à prendre une série de coups, ensuite parce qu'ils étaient surpuissants. Le différentiel de force entre les deux hommes était tout simplement énorme, voir insurmontable. Quand le Daghestanais décidait de coincer son adversaire contre la cage, il le faisait. Pour le maintenir au sol c'était la même chanson.

C'est d'ailleurs par terre que le combat s'est terminé. Makhachev a couché Oliveira d'un méchant crochet avant de venir le contrôler au sol et lui imposer un étranglement bras/tête. La salle acquise à la cause du Daghestanais a explosé. Dans le coin d'Oliveira c'était la stupeur. En plus d'être dominé, il a laissé filer la ceinture sur une technique dans laquelle il est supposé exceller. Le nouveau champion a un nom, et c'est Islam Makhachev.

Manon Fiorot a surpassé Chookagian

Et si le premier français à décrocher un titre de champion à l'UFC était une Française ? Alors que dans l'Hexagone tous les yeux sont rivés sur Ciryl Gane, Manon Fiorot a profité de cet UFC 280 pour dominer la numéro 1 des poids mouche, Katlyn Chookagian. Dominante dans sa boxe, elle a profité des dernières secondes du combat pour surprendre l'Américaine, l'emmener au sol et marquer les quelques points qui lui manquaient pour s'assurer la victoire.

Si la modestie lui a empêché de réclamer un combat pour le titre au micro de Daniel Cormier après sa performance, elle le mérite largement. La prochaine étape devrait être la dernière avant la ceinture des mouches. Seule Valentina Shevchenko, qui la porte fièrement à la taille depuis décembre 2018, se dresse sur son chemin. Et ce serait de loin le combat le plus difficile de sa vie.

