CARNET NOIR - Nonuple champion du monde en moto (6 titres en 125cm3 et 3 en 250cm3), l'Italien Carlo Ubbiali est décédé ce mardi à l'âge de 90 ans.

L'ancien champion du monde de moto Carlo Ubbiali est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé mardi l'organisateur du championnat du monde MotoGP. Avant ses compatriotes Giacomo Agostini dans les années 1960-70 puis Valentino Rossi au début des années 2000, Ubbiali a collectionné neuf titres de champion du monde. Titré en 125cm3 en 1951, 1955, 1956, 1958, 1959 et 1960, il a également gagné en 250cm3 en 1956, 1959 et 1960. Il est à ce jour troisième dans l'ordre des pilotes qui ont remporté le plus de championnats du monde, ex-aequo avec le Britannique Mike Hailwood et Valentino Rossi, derrière Agostini (15 titres) et l'Espagnol Angel Nieto (13).

Saison 2020 Grands Prix du Qatar, d'Autriche ou d'Argentine : le calendrier actualisé du championnat MotoGP HIER À 08:16

Il a remporté toutes ses couronnes au guidon des célèbres MV Agusta - une marque pour laquelle brillera après lui Agostini - à l'exception de la première pour laquelle il pilotait pour Mondial, une autre marque italienne. Né à Bergame dans le nord de l'Italie, il a aussi remporté de nombreuses victoires au célèbre Tourist Trophy disputé sur le circuit naturel de l'île de Man. Réputé pour son pilotage sûr, Ubbiali reste célèbre pour ne s'être jamais blessé en course. Il a toutefois pris sa retraite en 1960, alors qu'il n'avait que 31 ans. Il était le dernier pilote encore vivant à avoir participé à la première édition du championnat du monde de moto, en 1949.

Grand Prix du Japon La pandémie de coronavirus contraint Motegi à annuler son édition 2020 HIER À 07:48