Francesco Bagnaia (Ducati a signé le meilleur chrono des premiers essais hivernaux. Takaaki Nakagami (Honda-LCR) et Fabio Quartararo (Yamaha) suivent. Homme en forme de la fin de saison, l'Italien a bouclé son tour le plus rapide en 1'36''872. Le record absolu du circuit est de 1'36 sec"584. Nakagami, dont la Honda de 2022 s'annonce complètement différente de celle de 2021 (alors que ses concurrentes sont plutôt des évolutions), s'est placé à 441"et Quartararo à 452".

Le Français, champion du monde 2021, n'en était pas satisfait: "Nous n'avons pas du tout progressé", a-t-il déploré lors d'un point presse virtuel. "Yamaha sait ce qu'il faut améliorer. C'est le plus important. (...) Je ne suis pas inquiet, je sais qu'ils vont beaucoup travailler." "L'ancienne moto était déjà parfaite et on améliore encore cette moto parfaite. Elle est incroyable", a pour sa part commenté Bagnaia.

A noter, l'absence de l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui souffre de diplopie (double vision) après une chute à l'entraînement qui l'a contraint à manquer les deux derniers GP de la saison. Il subira d'autres examens médicaux avant Noël en vue d'une décision pour 2022, a annoncé vendredi le patron de son écurie, Alberto Puig. Son équipier et compatriote Pol Espargaro, en revanche, était de retour en piste après une grosse chute lors de la manche finale du championnat.

Ces premiers essais hivernaux ont aussi été l'occasion pour les cinq "rookies" (débutants en MotoGP) -- Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini, 19e), Raul Fernandez (KTM-Tech3, 20e), Remy Gardner (KTM-Tech3, 22e), Marco Bezzecchi (Ducati-VR46, 26e) et Darryn Binder (Yamaha-RNF, 27e)-- de découvrir leurs nouvelles montures. La saison 2022 doit débuter par le Grand Prix du Qatar du 4 au 6 mars.

Le "shakedown" réservé aux pilotes d'essais et aux "rookies" aura lieu du 31 janvier au 2 février sur le circuit de Sepang, en Malaisie. Suivront les 5 et 6 février une première session d'essais ouverts à tous les pilotes à Sepang, puis une deuxième du 11 au 13 février sur le nouveau circuit urbain de Mandalika, en Indonésie, qui doit accueillir son premier GP le 20 mars.

Meilleurs temps combinés des deux journées d'essais (jeudi et vendredi) sur le circuit de Jerez (4,423 km)

1. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1:36.872

2. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 1:37.313

3. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:37.324

4. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1:37.356

5. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Gresini) 1:37.402

6. Alex Rins (ESP/Suzuki) 1:37.423

7. Pol Espargaro (ESP/Honda) 1:37.496

8. Maverick Vinales (ESP/Aprilia) 1:37.622

9. Joan Mir (ESP/Suzuki) 1:37.634

10. Jack Miller (AUS/Ducati) 1:37.717

