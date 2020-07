GRAND PRIX D'ANDALOUSIE - Le retour à la compétition était peut-être précipité pour Marc Marquez. Opéré mardi d'une fracture du bras droit, le pilote était déjà de retour sur les pistes samedi. Il a couru les essais libres 3, mais a dû abandonner les Q1 après un seul tour a annoncé son écurie. Quelques minutes après, on apprenait que le pilote abandonnait la course.

Il a tout tenté, son état de santé en a décidé autrement. Marc Marquez doit finalement abandonner le Grand Prix d'Andalousie a annoncé son écurie. Le sextuple champion du monde espagnol, et tenant du titre, s'est fracturé le bras droit lors du précédent GP d'Espagne et a été opéré mardi. Il a toutefois participé aux essais libres vendredi et samedi mais a préféré s'abstenir de le faire pour les qualifications qui ont débuté samedi après-midi.

Il ne prendra donc pas part à la course dimanche. La première course du championnat MotoGP 2020, dont le calendrier a été chamboulé par la pandémie de Covid-19, a vu la victoire du Français Fabio Quartararo (Yamaha) sur ce même circuit de Jerez. Il s'agissait de la première victoire du jeune Français en catégorie-reine et il est en conséquence en tête du classement provisoire du championnat du monde.

