Mbappé répond à Quartararo : "On peut dire que tu as du goût"

GRAND PRIX D’ANDALOUSIE – Vainqueur de son deuxième GP consécutif dimanche, Fabio Quartararo a laissé exploser sa joie en imitant la célébration « bras croisés » de Kylian Mbappé. La réponse de l’attaquant parisien ne s’est pas faite attendre.

"Si je suis la nouvelle idole du sport français ? J’espère (rires). J’ai fait une célébration à la Kylian Mbappé !". Bras croisés, torse en arrière, debout sur sa moto, Fabio Quartararo a imité l’attaquant du Paris Saint-Germain pour célébrer sa deuxième victoire consécutive en MotoGP dimanche, lors du Grand Prix d’Andalousie. Ce à quoi son compatriote footballeur a rapidement répondu sur Twitter. "Félicitations. On peut dire que tu as du goût… 10/10".

Un échange qui donne le sourire entre deux des plus belles étoiles du sport français actuel. Et qui incite forcément aux comparaisons. Car c’est également sur le terrain de la précocité que Quartararo est en train d’imiter Mbappé. Le Niçois de 21 ans est devenu le deuxième plus jeune pilote de l’histoire à enchaîner deux succès en MotoGP, derrière Marc Marquez, et donc le premier Français à réaliser une telle performance. Loin d’être anodin.

