GRAND PRIX D'ANDALOUSIE - L'Italien Enea Bastianini a remporté dimanche la course Moto2 en devançant son compatriote Luca Marini.

Enea Bastianini a remporté dimanche la course Moto2 du Grand Prix d'Andalousie en devançant son compatriote Luca Marini, le Japonais Tetsuta Nagashima conservant la tête du classement provisoire du championnat du monde. C'est la première victoire de Bastianini, 22 ans, en Moto2. Il l'a fêtée...par terre dans le bac à graviers après avoir perdu l'équilibre, ainsi que Marini, alors que les deux coéquipiers se congratulaient après avoir passé la ligne d'arrivée.

"J'ai poussé dès le premier tour et je suis arrivé à creuser un écart sur Luca dans les derniers tours", a souligné Bastianini, qui s'empare de la 2e place au championnat devant Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, qui avait remporté le précédent Grand Prix disputé sur ce même circuit de Jerez. Tetsuta Nagashima, qui avait lourdement chuté aux essais, a connu une fin de course difficile sous une chaleur accablante et n'a pu faire mieux que 11e, ce qui lui permet toutefois de garder la tête du championnat avec deux points d'avance sur Bastianini.

L'Italien Marco Bezzechi, parti en pole position, a terminé 3e, complétant un podium 100% italien.

