GRAND PRIX DE STYRIE - Lors de la victoire du Portugais Miguel Oliveira (KTM-Tech3), l'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a eu un accident spectaculaire après une quinzaine de tour. Pour une raison inconnue, certainement en rapport avec ses freins, Vinales s'est éjecté de sa moto avant que cette dernière ne finisse sa course, en feu, dans les structures gonflables entourant la piste.

Encore des images spectaculaires ce weekend sur la piste du Grand Prix de Styrie. Après une quinzaine de tour, la course MotoGP a été neutralisée après l'accident de Maverick Vinales. Le pilote Yamaha a été contraint, surement à cause d'un problème lié au frein de sa moto, de s'éjecter avant que la machine n'aille finir sa course, à 300 km/h dans les structures gonflables entourant le circuit.

Le véhicule a ensuite pris feu sous les yeux médusés de son pilote qui s'est relevé sans problème particulier. Miguel Oliveira s'est finalement imposé lors du dernier tour de la course pour décrocher sa première victoire en MotoGP devant l’Australien Jack Miller (Ducati-Pramac) et l’Espagnol Pol Espargaro (KTM).

