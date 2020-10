Le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) a décroché samedi la pole position du Grand Prix de Teruel, sa première en catégorie MotoGP, devant l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et l'Espagnol Alex Rins (Suzuki). La 2e ligne sera occupée par un autre Espagnol, Maverick Vinales (Yamaha), et les deux Français Johann Zarco (Ducati-Avintia) et Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) dimanche.L'Es pagnol Joan Mir (Suzuki), leader du championnat six longueurs devant Quartararo et douze devant Vinales, doit se contenter du 12e chrono.