Quelle régularité ! Quelle régularité a montré Franco Morbidelli tout au long de ce Grand Prix de Teruel. Le coéquipier de Fabio Quartararo s'est imposé avec la manière sur le circuit d'Aragon, puisqu'il a mené les débats d'un bout à l'autre de la course. C'est son deuxième succès de la saison. L'Italien s'impose devant Alex Rins et Joan Mir. La bonne surprise nous vient de Joan Zarco, solide cinquième. Fabio Quartararo a lui, limité les dégâts, et termine huitième. Mais le Français perd de précieuses unités derrière Mir plus que jamais leader du championnat du monde.