Le roi n'a pas encore récupéré trône et couronne, mais il a montré qu'il n'était pas encore l'heure de désigner son héritier. Un an et sept mois après son dernier succès en MotoGP, Marc Marquez a de nouveau remporté un Grand Prix. En Allemagne, sur le circuit du Sachsenring où il était invaincu depuis 2010, toutes catégories confondues, le pilote espagnol a concrétisé l’un des plus beaux exploits de l'histoire son sport. Le sextuple champion du monde a dominé Miguel Oliveira (KTM) et Fabio Quartararo (Yamaha), qui complètent le podium.

Après un an sans monter sur une moto et de multiples opérations au bras droit, on attendait de le voir à l’œuvre sur un circuit qui tourne à gauche et devait le préserver au moins un peu physiquement. On a vu. Cinquième sur la grille, Marquez était déjà deuxième à la sortie du premier virage, en ayant dépassé Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Fabio Quartararo, partis des deux premières positions. A la fin du premier tour, l’Espagnol a passé Aleix Espargaro (Aprilia) et pris la tête de la course. Comme au bon vieux temps.

Grand Prix d'Allemagne Remy Gardner s'impose en Allemagne et accroît son avance en tête du général IL Y A UNE HEURE

Plus d'infos à venir...

Grand Prix d'Allemagne Vainqueur en Allemagne, Acosta s'envole au classement IL Y A 3 HEURES