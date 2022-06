Quartararo nouveau seigneur du Ring, la France couronnée en Saxe ! Marc Marquez absent, El Diablo a maté la concurrence sur le tracé tournant du Sachsenring (Allemagne) dimanche grâce à une gestion parfaite de l’usure de ses pneus et un pari gagnant avec le médium à l'arrière, le tout sous des conditions accablantes. Loin derrière, Johann Zarco (Prima Pramac), deuxième, a offert un sublime doublé à la France, qui trône au sommet du MotoGP

Malgré un long-lap, Jack Miller (Ducati) a serré les dents pour rafler la troisième place sur le podium. Même malade, Fabio Quartararo a montré qu’il avait le cuir solide, en poussant notamment Pecco Bagnaia (Ducati) à la faute. Le championnat s’éclaircit toujours plus pour le Niçois. Il faisait bien ciel bleu en Allemagne ce dimanche.

Même légèrement grippé, Quartararo est bien le patron

"On va s’amuser". Trois mots distillés avec le sourire au micro de Canal+ avant de monter sur sa machine qui ont donné le ton, voici comment Fabio Quartararo a commenté son choix osé de chausser un pneu médium à l’arrière. Le Français a eu des bonnes sensations avec ce dernier durant tout le week-end et l’appréhension de voir la gomme s’effriter les tours passant n’a pas échaudé le Niçois, surmotivé malgré quelques symptômes grippaux. Un choix payant d’entrée avec une mise en route parfaite, de quoi froisser le moral de Pecco Bagnaia (Ducati). Le Turinois a dégoupillé après trois petits tours de course, piégé hors trajectoire dans le virage 1 et trahi par son pneu arrière. Un second zéro pointé après Barcelone qui coûte très cher à l'Italien en vue du championnat.

Mais pas de quoi déconcentrer Quartararo, appliqué à alterner entre les tours rapides et les tours plus prudents. Logé derrière la selle de Bagnaia avant sa chute, Johann Zarco a tenu le rythme infernal de son compatriote sur plusieurs boucles, avant de constater qu’il avait lui aussi fait le trou sur la concurrence pour la deuxième place. Le Cannois engrange les podiums (15 en MotoGP) et grimpe même au troisième rang au championnat (111 points).

Quartararo prend déjà une belle option pour le titre

Derrière les deux Français, la course a été plus animée, avec un nombre ahurissant de défaillances des machines. La chaleur assommante n’a sûrement pas aidé (35°C dans l’air, plus de 50°C sur la piste). La mise sur l’angle dans ce tracé sinueux a également peu permis aux pilotes de dépasser. Il a d’ailleurs fallu patienter jusqu’à une grosse erreur d’Aleix Espargaro à trois tours du but pour que Jack Miller puisse monter sur le podium. Le Catalan a encore abandonné quelques points en route, et accuse dorénavant 34 points de retard sur Quartararo au général (138 points).

Plus tranchant, insubmersible quelles que soient les conditions, Fabio Quartararo a parfaitement endossé le costume de patron en l’absence de Marc Marquez. Le Niçois a éparpillé le reste du paddock avec brio et panache, à l’image de son choix du pneu médium, et repoussé le reste du monde à plus d’une victoire au classement (172 points). Fallait-il le rappeler, El Diablo continue d’écrire l’histoire, avec une 11e victoire en catégorie reine (26 podiums). Désormais ultra favori à sa succession, le Français pose les jalons d'une domination amenée à durer. Nous ne sommes qu'aux prémices d'un règne.

